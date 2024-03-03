На улице Калинина в Пензе вспыхнула грузовая «Газель»

03.03.2024 | 12:51

В воскресенье, 3 марта, на улице Калинина загорелся автомобиль. О ЧП редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил очевидец.

Она рассказал, что заметил дым, который поднимался над фургоном грузовой «Газели». На место прибыли спасатели и машина скорой помощи.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России по области сообщили, что вызов пожарные получили в 11:49.

«Выгорел грузовой отсек автомобиля на площади 4 кв. м. На тушение привлекалась 1 единица техники и 6 человек личного состава», - уточнили в МЧС.

В ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.

9 февраля на улице Калинина в Пензе во время движения вспыхнула «Лада-Гранта». При пожаре тоже никто не пострадал.