Двое молодых людей попали под машину в Терновке

В Пензе на улице Центральной в Терновке в ДТП пострадали двое молодых людей. Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от ТРЦ «Ритэйл».
По предварительным данным, около 19:20 среды, 28 февраля, напротив дома № 20а на улице Экспериментальной 65-летний водитель ВАЗ-2115 сбил двух пешеходов, мужчин 2001 года рождения.
«В результате происшествия один из юношей получил телесные повреждения и был госпитализирован, второй молодой человек после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщили в УГИБДД УМВД России по области.
Снимок с места ДТП появился в пензенском телеграм-канале. Автор запечатлел стоящий ВАЗ и лежащих на асфальте перед ним людей.
Участок дороги, где случилась авария, среди местных жителей считается опасным, пешеходы там не раз попадали под колеса машин.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀