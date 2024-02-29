Двое молодых людей попали под машину в Терновке

29.02.2024 | 12:13

В Пензе на улице Центральной в Терновке в ДТП пострадали двое молодых людей. Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от ТРЦ «Ритэйл».

По предварительным данным, около 19:20 среды, 28 февраля, напротив дома № 20а на улице Экспериментальной 65-летний водитель ВАЗ-2115 сбил двух пешеходов, мужчин 2001 года рождения.

«В результате происшествия один из юношей получил телесные повреждения и был госпитализирован, второй молодой человек после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

Снимок с места ДТП появился в пензенском телеграм-канале. Автор запечатлел стоящий ВАЗ и лежащих на асфальте перед ним людей.

Участок дороги, где случилась авария, среди местных жителей считается опасным, пешеходы там не раз попадали под колеса машин.