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Происшествия

В Пензенском районе пожар унес жизнь 40-летнего сельчанина

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В пятницу, 23 февраля, в селе Покрово-Березовка Пензенского района случился пожар, в котором погиб 40-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о горящем деревянном доме на улице Сельской поступил на пульт дежурного в 14:46. На борьбу с огнем прибыли 5 человек личного состава на 2 спецавтомобилях.

Дом выгорел внутри на площади 80 кв. м. Тело нашли после того, как пожар был ликвидирован.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В Пензенском районе пожар унес жизнь 40-летнего сельчанина

Сейчас устанавливаются обстоятельства возгорания и смерти мужчины. По результатам проверки следователь примет процессуальное решение. Наиболее вероятной причиной эксперты называют неосторожность при курении.

22 февраля в селе Канаевка Городищенского района при возгорании в жилом доме погиб 63-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печного оборудования.

Вечером 18 февраля в пензенском СТ «40 лет Октября» загорелся дачный дом. Пламя полностью уничтожило строение площадью 25 кв. м. Внутри было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

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Источник — фото № 1 СУ СКР, № 2 ГУ МЧС
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