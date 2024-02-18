В Пензе при пожаре в садовом товариществе погиб мужчина

18.02.2024 | 21:24

Вечером в воскресенье, 18 февраля, в СТ «40 лет Октября» произошел пожар, в котором погиб человек.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео зарева, которое наблюдали жители дальнего Арбекова. Горожане сообщили, что загорелся дачный дом.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России рассказали, что вызов пожарным поступил в 18:18. На ликвидацию пламени отправились 10 человек на двух спецмашинах.

Пламя полностью уничтожило дом площадью 25 кв. метров. После тушения огня было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.

Вечером 17 февраля в Спасске загорелась квартира на первом этаже четырехэтажки на улице Коммунальной. Пожарным удалось спасти человека. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожности при курении.