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Происшествия

В Городищенском районе пожар унес жизнь 63-летнего мужчины

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В четверг, 22 февраля, в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области случился смертельный пожар.

При возгорании в жилом доме погиб мужчина 1960 года рождения.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Не перекаливайте и не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Берегите себя и свое жилье от пожара», - обратились к жителям частных домов в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Городищенского и Никольского районов УНД и ПР областного ГУ МЧС России.

По факту пожара проводится проверка.

Вечером 18 февраля в пензенском СТ «40 лет Октября» загорелся дачный дом. Пламя полностью уничтожило строение площадью 25 кв. м. Внутри было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

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Источник — фото ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов
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