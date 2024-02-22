В Городищенском районе пожар унес жизнь 63-летнего мужчины

22.02.2024 | 20:40

В четверг, 22 февраля, в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области случился смертельный пожар.

При возгорании в жилом доме погиб мужчина 1960 года рождения.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Не перекаливайте и не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Берегите себя и свое жилье от пожара», - обратились к жителям частных домов в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Городищенского и Никольского районов УНД и ПР областного ГУ МЧС России.

По факту пожара проводится проверка.

Вечером 18 февраля в пензенском СТ «40 лет Октября» загорелся дачный дом. Пламя полностью уничтожило строение площадью 25 кв. м. Внутри было обнаружено тело 69-летнего мужчины.