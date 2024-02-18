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Происшествия

В Нижнеломовском районе столкнулись три фуры

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В воскресенье, 18 февраля, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП с участием трех большегрузов.

О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщили жители Пензенской области.

По словам очевидцев, столкновение произошло в районе села Вирга. Участниками стали водители трех фур.

На фото с места аварии - прицеп одного из грузовиков, который перекрыл полосу движения. Также в объектив камеры попала смятая кабина.

В Нижнеломовском районе столкнулись три фуры

«Все живы, один водитель в реанимации», - сообщили очевидцы.

Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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