В Нижнеломовском районе столкнулись три фуры

В воскресенье, 18 февраля, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП с участием трех большегрузов.
О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщили жители Пензенской области.
По словам очевидцев, столкновение произошло в районе села Вирга. Участниками стали водители трех фур.
На фото с места аварии - прицеп одного из грузовиков, который перекрыл полосу движения. Также в объектив камеры попала смятая кабина.
«Все живы, один водитель в реанимации», - сообщили очевидцы.
Пока официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.
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