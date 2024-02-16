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Происшествия

Названа причина смертельного пожара в микрорайоне Заря

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Пожар в 5-этажном доме в микрорайоне Заря, случившийся утром пятницы, 16 февраля, был вызван, по всей вероятности, неосторожным обращением с огнем.

Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Свеча горела. Именно она и стала наиболее вероятной причиной пожара на улице Новоселов в Пензе», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 7:51. На тушение огня прибыли 11 человек, привлекалось 3 единицы техники. В квартире обгорел диван.

После ликвидации возгорания была обнаружена погибшей женщина 1941 года рождения.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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