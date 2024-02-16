При пожаре в микрорайоне Заря погибла 82-летняя женщина

Утром пятницы, 16 февраля, в пензенском микрорайоне Заря случился пожар в многоэтажном доме. Видео с места событий появилось в Сети.
«На ул. Новоселов что-то горит. Несколько пожарных расчетов работают около дома № 113. Что-то горело на 2-м этаже», - сообщил автор.
В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.
В 7:51 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в квартире на 2-м этаже 5-этажного дома. На тушение пожара прибыли 11 человек личного состава, привлекалось 3 единицы техники. В квартире обгорел диван.
«Обнаружена погибшей женщина 1941 года рождения. В настоящее время на месте работают дознаватели. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ведомства.
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