При пожаре в микрорайоне Заря погибла 82-летняя женщина

16.02.2024 | 09:49

Утром пятницы, 16 февраля, в пензенском микрорайоне Заря случился пожар в многоэтажном доме. Видео с места событий появилось в Сети.

«На ул. Новоселов что-то горит. Несколько пожарных расчетов работают около дома № 113. Что-то горело на 2-м этаже», - сообщил автор.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.

В 7:51 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в квартире на 2-м этаже 5-этажного дома. На тушение пожара прибыли 11 человек личного состава, привлекалось 3 единицы техники. В квартире обгорел диван.

«Обнаружена погибшей женщина 1941 года рождения. В настоящее время на месте работают дознаватели. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ведомства.