В Пензе росгвардейцы нашли потерявшуюся пенсионерку

15.09.2023 | 09:29

В четверг, 14 сентября, пожилая жительница Пензы ушла в магазин и не вернулась домой.

Об этом в полицию сообщил встревоженный сын пенсионерки. По его словам, мать, страдающая проблемами с памятью, отсутствовала уже более трех часов.

В 15:45 информацию получил наряд Росгвардии, находившийся в патруле.

«Вскоре на улице Школьной в микрорайоне Ахуны росгвардейцы увидели пожилую женщину, подходившую под описание. Бойцы обратились к ней и поняли, что она действительно не может понять, где находится», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Убедившись, что состояние пенсионерки не вызывает опасения и помощь медиков ей не требуется, росгвардейцы доставили ее домой.