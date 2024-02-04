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Происшествия

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Нижнеломовском районе

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В воскресенье, 4 февраля, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

О нем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, авария произошла на 503-м километре дороги. Столкнулись Toyota и большегруз, есть погибшие.

На кадрах с места ДТП - легковушка с покореженным кузовом. Машину вынесло на обочину, она стоит перпендикулярно к движению, рядом - накрытое тело. На месте работают спасатели и медики.

Водители сообщили о том, что из-за аварии затруднено движение на М-5 на границе Нижнеломовского и Спасского районов в сторону Самары.

Аварию прокомментировали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области. По предварительным данным, она произошла около 10:50 на 504-м километре трассы М-5. Участниками стали 31-летний водитель автомобиля Toyota Camry и 39-летний мужчина, управлявший КамАЗом с полуприцепом.

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Нижнеломовском районе

Водитель легковой машины и его 30-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Пострадал и второй пассажир Toyota, 25-летний мужчина. Его доставили в больницу.

«Водитель КамАЗа был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и отпущен», - сообщили в УГИБДД.

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Источник — видео группы «Сарафанное радио: Сова Пенза»
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