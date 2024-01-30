В Каменском районе сгорело два дома, погиб человек

30.01.2024 | 13:01

Ранним утром во вторник, 30 января, в Каменском районе произошла трагедия: пламя унесло жизнь 60-летнего сельчанина.

В 5:26 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на улице Каштановой в селе Мочалейка.

На ликвидацию пожара прибыли 8 человек на четырех спецавтомобилях. Тем не менее пламя уничтожило два деревянных дома, один из которых был нежилым, второй - обитаемым. Каждое строение имело площадь 35 квадратных метров.

«Погиб мужчина 1963 года рождения. Причины пожара устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По состоянию на 19 января с начала года при пожарах погибли 19 жителей Пензенской области, в том числе ребенок. Житель Мочалейки стал очередной жертвой.

По данным ведомства, с 22 по 28 января в регионе произошел 21 пожар. Самые серьезные случились 23-го числа в селе Лебедевка Пензенского района и на улице Проходной в областном центре. Люди не пострадали, но лишились имущества.