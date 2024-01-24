На Шуисте огонь охватил дом, гараж, баню и дровник

24.01.2024 | 10:24

Вечером во вторник, 23 января, в частном секторе пензенского микрорайона Шуист произошел пожар.

Запись с места событий очевидцы опубликовали в Сети.

«Шуист, ул. Проходная. 2024-й начался очень интересно...» - написал читатель Telegram-канала PenzaInform.

«На место происшествия приехали 6 единиц пожарной техники. Огонь распространялся в сторону соседнего гаража. На данный момент пожар частично потушен. Информация о пострадавших отсутствует», - сообщил другой интернет-пользователь.

В региональном управлении МЧС рассказали, что сигнал о возникновении пожара поступил в 21:38.

Одноэтажный дом выгорел по всей площади, включая мансарду и коридор. Уничтожена деревянная обрешетка кровли.

Кроме того, сгорели надворные постройки - баня и дровник.

Кирпичный гараж, о котором сообщал очевидец, тоже пострадал, пламя уничтожило обрешетку и его крыши.

«На тушение пожара привлекалось 7 единиц техники и 30 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.