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Происшествия

В Пензе автобус № 82с попал в аварию с «Нивой»

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В Пензе в пятницу, 26 января, автобус № 82с столкнулся с «Нивой». Фото и видео с места ДТП появились в Сети.

Авария случилась рядом с путепроводом на улице Измайлова. Оба участника ехали в одном направлении. На кадрах видно, как легковой автомобиль стоит, упираясь в правый бок автобуса со стороны пассажирских дверей. Указано время - 17:25.

На место прибыла скорая помощь. Информации о пострадавших нет.

Пензенцы, увидевшие запись, сравнили автобус с кораблем, который взяли на абордаж.

«Полундра», «82-й молодец какой, объехал, крутой. Этот поцеловал», - написали они.

Ранее в Пензе случилось еще одно ДТП в участием общественного транспорта, курсирующего по тому же маршруту. 18 января на улице Суворова 63-летний водитель автобуса № 82с сбил 14-летнего мальчика.

Источник видео - vk.com/avtohampenza.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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