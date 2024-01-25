Пензенцы обнаружили на льду Суры замерзшего мужчину

25.01.2024 | 12:49

В среду, 24 января, в Пензе спасатели эвакуировали с реки Суры замерзшего мужчину.

Человека, лежавшего на льду в районе улицы Староречной, 12, обнаружили прохожие. Они позвонили в центр обработки экстренных вызовов системы 112, оттуда в 14:30 сигнал поступил в ППСЦ.

«Спасатели, прибыв на место происшествия, по льду подошли к мужчине, имеющему признаки переохлаждения, и транспортировали его к берегу, где передали бригаде скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В начале января в Суре в районе улиц Нейтральной и Свободы обнаружили тело 67-летней женщины, вмерзшее в лед под мостом.

«Спасатели извлекли тело, освободив его изо льда, на спинальном щите подняли из-под моста и передали сотрудникам полиции», - рассказали тогда в ППСЦ.