Сетевое издание|18+|Среда|17 янв 2024|11:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-16oC
-15oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пламя почти полностью уничтожило частный дом в Терновке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 16 января, огонь охватил дом в частном секторе микрорайона Терновка в Пензе. Кадры с места событий прислал очевидец. На них запечатлено, что дом полыхает, а на месте работают пожарные.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сигнал о возгорании в Сухумском проезде поступил на пульт дежурного в 19:30. Пламя тушили 15 человек личного состава, использовалось 4 единицы техники.

Деревянный дом площадью 100 кв. м выгорел на 80%.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В тот же день в областном центре произошел сильный пожар на складе готовой продукции из полиэтилена, расположенном на улице Бийской, 27. Его тушили 58 пожарных, прибывших на 8 спецмашинах. В 20:10 они ликвидировали открытое горение. О полной ликвидации пожара было объявлено утром 17 января.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео Алексея Иванова
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте