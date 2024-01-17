Пламя почти полностью уничтожило частный дом в Терновке

17.01.2024 | 10:42

Во вторник, 16 января, огонь охватил дом в частном секторе микрорайона Терновка в Пензе. Кадры с места событий прислал очевидец. На них запечатлено, что дом полыхает, а на месте работают пожарные.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сигнал о возгорании в Сухумском проезде поступил на пульт дежурного в 19:30. Пламя тушили 15 человек личного состава, использовалось 4 единицы техники.

Деревянный дом площадью 100 кв. м выгорел на 80%.

«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В тот же день в областном центре произошел сильный пожар на складе готовой продукции из полиэтилена, расположенном на улице Бийской, 27. Его тушили 58 пожарных, прибывших на 8 спецмашинах. В 20:10 они ликвидировали открытое горение. О полной ликвидации пожара было объявлено утром 17 января.