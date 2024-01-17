Пожар склада на улице Бийской в Пензе полностью ликвидирован

17.01.2024 | 08:05

Крупный пожар в Пензе, случившийся вечером во вторник, 16 января, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России.

Возгорание произошло на складе готовой продукции из полиэтилена, расположенном на улице Бийской, 27. Сигнал поступил в 17:38. Огонь охватил одноэтажное строение из металла.

На борьбу с пламенем прибыли 58 пожарных на 8 спецмашинах.

В 20:10 пензенские профессионалы ликвидировали открытое горение и начали проливку и разборку конструкций.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.