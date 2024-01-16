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Происшествия

Открытое горение склада на улице Бийской ликвидировали

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Во вторник, 16 января, в 20:10 пензенские пожарные ликвидировали открытое горение склада на Бийской, 27. Сейчас ведется проливка и разборка конструкции, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

На складе хранилась готовая продукция из полиэтилена.

Сообщение о ЧП поступило в 17:38. Тушить пламя приехали 58 пожарных на 8 спецмашинах. Огонь охватил площадь в 700 кв. м, существовала угроза обрушения здания.

«Валит жуткий черный дым, ветер раздувает очень сильно. Люди бегут…» - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» очевидица.

Пензенцы сообщили, что воздух рядом с местом пожара пропитался запахом жженого пластика. Из-за дыма не было видно неба.

По предварительным данным, в ЧП никто не погиб и не пострадал.

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Источник — видео ГУ МЧС России по области
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