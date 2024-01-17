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Происшествия

На стройке около «Коллажа» случился пожар

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Поздним вечером во вторник, 16 января, в Пензе случился пожар на стройке рядом с ТРЦ «Коллаж». Очевидцы сняли ЧП и выложили в сеть.

Сигнал о случившемся поступил пожарным в 22:10. На улице Серпуховской загорелся строительный вагончик, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На тушение выехали 12 человек на 2 спецмашинах. Вагончик размером 6 х 4 м сгорел.

Погибших и пострадавших нет, добавили в ГУ МЧС.

В тот же вечер в Пензе случился крупный пожар на улице Бийской - на складе готовой продукции из полиэтилена.

А 9 января тоже произошел пожар на стройке - вспыхнули бытовки на улице Побочинской, где жили рабочие. Погибли два человека.

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Источник — видео «Просто Пенза»
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