На стройке около «Коллажа» случился пожар

Поздним вечером во вторник, 16 января, в Пензе случился пожар на стройке рядом с ТРЦ «Коллаж». Очевидцы сняли ЧП и выложили в сеть.
Сигнал о случившемся поступил пожарным в 22:10. На улице Серпуховской загорелся строительный вагончик, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
На тушение выехали 12 человек на 2 спецмашинах. Вагончик размером 6 х 4 м сгорел.
Погибших и пострадавших нет, добавили в ГУ МЧС.
В тот же вечер в Пензе случился крупный пожар на улице Бийской - на складе готовой продукции из полиэтилена.
А 9 января тоже произошел пожар на стройке - вспыхнули бытовки на улице Побочинской, где жили рабочие. Погибли два человека.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀