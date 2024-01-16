В Пензе на улице Бийской случился крупный пожар

16.01.2024 | 18:08

В Пензе вечером вторника, 16 января, на улице Бийской случился большой пожар. Видеозапись в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислала очевидица. По ее словам, загорелся склад с пакетами.

«Валит жуткий черный дым, ветер раздувает очень сильно. Люди бегут…» - сообщила она.

На кадрах виден масштаб бедствия - огромное пламя буквально уничтожает строение.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Пензенской области, на месте работают подразделения.

Информация уточняется.