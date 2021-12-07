Общество

В Заречном еще одна косуля стала жертвой бродячих собак

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В Заречном установили причину гибели косули, тушу которой горожанка нашла в лесном массиве в конце ноября.

Снимком мертвого животного она поделилась с подписчиками группы закрытого города в соцсети Instagram. В кадр попали глубокие раны на шее. Рога как будто спилены. Автор фото предположила, что копытное загрызли бездомные собаки.

Комментаторы поделились мнением, что, возможно, косуля попала под машину. «Рожки отпилили собаки? Все тело на месте, ничего не съедено? Я думаю, это прямоходящие», «Задние ноги собаки сломали?» - высказались они.

Специалисты минлесхоза области и управления ветеринарии исследовали погибшее животное.

«Никаких порезов на шее животного не обнаружено, рога не спилены. И бешенством косуля не болела. Ее загнали и загрызли бродячие собаки», - процитировал портал «Заречье сегодня» главного ветврача станции по борьбе с болезнями животных Наталью Козину.

Это не первый инцидент такого рода в закрытом городе. В середине марта бездомные собаки расправились с косулей в Молодежном проезде, 5.

«Бродячих собак часто видят в районе гаражного кооператива «Металлист». Они бегают стаей и не боятся нападать на диких животных», - уточняет портал «Заречье сегодня».

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В Заречном установили причину гибели косули, тушу которой горожанка нашла в лесном массиве в конце ноября.

Снимком мертвого животного она поделилась с подписчиками группы закрытого города в соцсети Instagram. В кадр попали глубокие раны на шее. Рога как будто спилены. Автор фото предположила, что копытное загрызли бездомные собаки.

Комментаторы поделились мнением, что, возможно, косуля попала под машину. «Рожки отпилили собаки? Все тело на месте, ничего не съедено? Я думаю, это прямоходящие», «Задние ноги собаки сломали?» - высказались они.

Специалисты минлесхоза области и управления ветеринарии исследовали погибшее животное.

«Никаких порезов на шее животного не обнаружено, рога не спилены. И бешенством косуля не болела. Ее загнали и загрызли бродячие собаки», - процитировал портал «Заречье сегодня» главного ветврача станции по борьбе с болезнями животных Наталью Козину.

Это не первый инцидент такого рода в закрытом городе. В середине марта бездомные собаки расправились с косулей в Молодежном проезде, 5.

«Бродячих собак часто видят в районе гаражного кооператива «Металлист». Они бегают стаей и не боятся нападать на диких животных», - уточняет портал «Заречье сегодня».

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