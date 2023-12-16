Следствие назвало предварительную причину гибели семьи с детьми

16.12.2023 | 14:54

По факту смерти четырех человек в Городищенском районе возбуждено уголовное дело. О трагедии стало известно утром субботы, 16 декабря: в селе Средняя Елюзань погибла семья из четырех человек, в том числе два подростка, 13 и 14 лет.

«По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового отопительного оборудования», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

При осмотре каких-либо телесных повреждений у погибших не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели жителей Средней Елюзани. Будет исследовано техническое состояние газового оборудования в жилом помещении, условия его использования и обслуживания.

«Будьте осторожны и внимательны при эксплуатации газового оборудования, следите за его техническим состоянием, привлекайте специалистов газовой службы для проведения работ по установке, проверке, а также ремонту», - обратились к жителям области в управлении.