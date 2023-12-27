В Тамалинском районе погиб водитель квадроцикла

27.12.2023 | 10:17

В Тамалинском районе в ДТП погиб водитель квадроцикла. Трагедия произошла во вторник, 26 декабря, около 15:00.

По предварительным данным, на полевой дороге на расстоянии 7 км от села Вишневого 22-летний мужчина не справился с управлением квадроцикла «Стелс-800». Транспорт опрокинулся, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

19 августа в Пензенской районе также случилось ДТП с квадроциклом.

Авария произошла в 20:20 на дороге, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к поселку Березовая Роща. Юноша 2007 года рождения вел квадроцикл Yamaha, у него за спиной сидела девушка-ровесница. Транспортное средство опрокинулось. Подростков госпитализировали с травмами.