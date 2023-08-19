Вечерняя поездка подростков на квадроцикле завершилась в больнице

19.08.2023 | 12:52

Вечером пятницы, 18 августа, в Пензенском районе в ДТП попали 16-летние подростки. Авария произошла в 20:20 на дороге, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к поселку Березовая Роща.

Юноша 2007 года рождения вел квадроцикл Yamaha, у него за спиной сидела девушка-ровесница.

По предварительным данным, на 4-м километре дороги парень не справился с управлением и квадроцикл опрокинулся.

«Водитель и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда подростки, севшие за руль мототранспортного средства, оказываются на больничной койке.

Так, 15 июля, в Иссинском районе 16-летний водитель мотоцикла Racer-150 столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, которым управляла 20-летняя девушка. Молодого человека госпитализировали с травмами.

В мае в селе Евлашево Кузнецкого района 15-летний подросток оседлал мотоцикл Yangsing и столкнулся с Daewoo Matiz под управлением 57-летней женщины. Пострадавшего мальчика также положили в больницу.