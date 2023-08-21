ДТП с квадроциклом: пострадавшие оказались гимназистами из Пензы

21.08.2023 | 19:10

Подростки, которые на квадроцикле попали в ДТП недалеко от Березовой Рощи, оказались учениками пензенской гимназии.

«Уходя от столкновения с пешеходом, десятиклассник совершил резкий маневр. Квадроцикл улетел в кювет, дети оказались на дороге. Юношу госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами. Девушку - с черепно-мозговой травмой», - сообщили в администрации Пензы.

Водительских прав у детей не было.

«Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Помните, что ответственность за жизнь и здоровье своих детей несете в первую очередь вы. Просим со всей ответственностью относиться к обеспечению безопасности несовершеннолетних - «взрослое приключение» может в один миг обернуться трагедией», - обратились ко всем родителям Пензы в городской администрации.

ДТП, о котором идет речь, случилось 18 августа в 20:20 на дороге, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к поселку Березовая Роща. Юноша 2007 года рождения вел квадроцикл Yamaha, у него за спиной сидела девушка-ровесница.

На 4-м километре дороги парень не справился с управлением, квадроцикл опрокинулся.