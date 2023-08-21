Сетевое издание|18+|Понедельник|21 авг 2023|20:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

ДТП с квадроциклом: пострадавшие оказались гимназистами из Пензы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Подростки, которые на квадроцикле попали в ДТП недалеко от Березовой Рощи, оказались учениками пензенской гимназии.

«Уходя от столкновения с пешеходом, десятиклассник совершил резкий маневр. Квадроцикл улетел в кювет, дети оказались на дороге. Юношу госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами. Девушку - с черепно-мозговой травмой», - сообщили в администрации Пензы.

Водительских прав у детей не было.

«Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Помните, что ответственность за жизнь и здоровье своих детей несете в первую очередь вы. Просим со всей ответственностью относиться к обеспечению безопасности несовершеннолетних - «взрослое приключение» может в один миг обернуться трагедией», - обратились ко всем родителям Пензы в городской администрации.

ДТП, о котором идет речь, случилось 18 августа в 20:20 на дороге, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к поселку Березовая Роща. Юноша 2007 года рождения вел квадроцикл Yamaha, у него за спиной сидела девушка-ровесница.

На 4-м километре дороги парень не справился с управлением, квадроцикл опрокинулся.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте