Появились подробности серьезной аварии в Пензенском районе

В Госавтоинспекции прокомментировали серьезное ДТП, случившееся на границе Пензенского района с Каменским в среду, 18 марта.

По предварительным данным, в 9:46 на 234-м километре трассы Тамбов - Пенза, недалеко от поворота на станцию Студенец, столкнулись Lexus и Hyundai Solaris.

За рулем первой иномарки находился 36-летний мужчина, второй управлял 32-летний.

Водитель автомобиля Lexus, оказавшегося в кювете, и 30-летняя пассажирка Hyundai получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.