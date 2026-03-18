Появились подробности серьезной аварии в Пензенском районе

Происшествия

Появились подробности серьезной аварии в Пензенском районе
Печать
Max

В Госавтоинспекции прокомментировали серьезное ДТП, случившееся на границе Пензенского района с Каменским в среду, 18 марта.

Появились подробности серьезной аварии в Пензенском районе

По предварительным данным, в 9:46 на 234-м километре трассы Тамбов - Пенза, недалеко от поворота на станцию Студенец, столкнулись Lexus и Hyundai Solaris.

За рулем первой иномарки находился 36-летний мужчина, второй управлял 32-летний.

Появились подробности серьезной аварии в Пензенском районе

Водитель автомобиля Lexus, оказавшегося в кювете, и 30-летняя пассажирка Hyundai получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи водитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!