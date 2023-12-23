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Происшествия

В Пензе в ДТП попали сразу четыре автомобиля

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В субботу, 23 декабря, в Пензе и области случилось несколько дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Ранним утром на 5-м километре дороги Городище - Сурск в кювет съехала «Газель». «Пострадавших и погибших нет», - говорится в посте группы «Подслушано Городищенский район».

В Пензе в ДТП попали сразу четыре автомобиля

На улице 40 лет Октября в Пензе на кольце столкнулись легковой автомобиль и фургон.

В Пензе в ДТП попали сразу четыре автомобиля

На перекрестке улиц Суворова и Кулакова возле ТЦ «Суворовский», по словам свидетеля, участниками ДТП стали четыре машины.

В Госавтоинспекции предупредили: в ближайшие дни в области ожидаются заморозки, возможен снегопад и образование наледи на проезжей части. Водителям стоит быть предельно внимательными.

«Рекомендуем по возможности воздержаться от дальних автомобильных поездок, передвигаться только на исправных транспортных средствах, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи. Тем, кто все же планирует поездки, необходимо обратить внимание на техническое состояние своих автомобилей», - обратились к водителям в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото № 2, 3 «Сова Пенза авто»
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