В Пензе устанавливают личность погибшей на ул. Измайлова женщины

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в пензенском микрорайоне ГПЗ-24. Утром в четверг, 21 декабря, там сбили женщину.
По предварительным данным, ДТП случилось около 7:25 напротив дома № 47 на улице Измайлова.
Наезд на женщину на проезжей части совершил 35-летний водитель автомобиля FAW. Пострадавшая от полученных повреждений скончалась на месте.
«Личность погибшей в настоящий момент устанавливается», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
По факту ДТП проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.
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