В Пензе устанавливают личность погибшей на ул. Измайлова женщины

21.12.2023 | 11:03

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в пензенском микрорайоне ГПЗ-24. Утром в четверг, 21 декабря, там сбили женщину.

По предварительным данным, ДТП случилось около 7:25 напротив дома № 47 на улице Измайлова.

Наезд на женщину на проезжей части совершил 35-летний водитель автомобиля FAW. Пострадавшая от полученных повреждений скончалась на месте.

«Личность погибшей в настоящий момент устанавливается», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По факту ДТП проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.