В Пензенской области скончался заболевший подросток

20.12.2023 | 14:54

В Пензенской области скончался подросток - 16-летний житель Колышлейского района.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», мальчик учился в одном из колледжей областного центра, но в последние дни болел и находился дома.

Во вторник, 19 декабря, ребенку вызвали скорую для отправки в пензенский центр спецвидов медпомощи, но по пути он умер в автомобиле.

По неподтвержденной информации, смерть могла наступить из-за пневмонии.

В начале ноября в Пензе умер 14-летний школьник с пневмонией, ученик 8-го класса.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За неделю, с 11 до по 17 декабря, официально такие диагнозы поставили 5 117 раз. Динамика к предыдущей неделе составила +24,7%. Удельный вес детей в общей структуре заболевших - 15,3%.