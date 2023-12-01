В Пензе умер 14-летний школьник с пневмонией

01.12.2023 | 19:38

В Пензе от пневмонии скончался ребенок. Об этом стало известно в пятницу, 1 декабря.

По информации портала PenzaInform.ru, речь идет о 14-летнем ученике 8-го класса. Трагедия случилась в начале ноября.

Обстановка с детской заболеваемостью пневмонией продолжает ухудшаться. Ранее в региональном министерстве образования сообщили, что по состоянию на 1 декабря по этой причине закрыто 75 классов в 31 школе: 73 - в 29 учреждениях областного центра, по 1 - в Городищенском и Сосновоборском районах.

С начала недели количество заболевших учеников выросло на 52 человека и достигло 144.

В 12 детских садах области распущены 12 групп.