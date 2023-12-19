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Общество

В Пензенской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

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На 50-й неделе года - с 11 до по 17 декабря - в Пензенской области официально диагнозы ОРВИ и «грипп» поставили 5 117 раз. Динамика к предыдущей неделе составила +24,7%, подсчитали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Удельный вес детей в общей структуре заболевших - 15,3%.

Самый высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрировался в Башмаковском, Нижнеломовском, Мокшанском, Сосновоборском, Лунинском районах и Пензе.

За неделю в Пензенской области выявили 147 случаев гриппа (в Пензенском, Шемышейском, Каменском, Белинском, Наровчатском, Башмаковском районах и Пензе).

«В Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 563,5 на 100 тысяч населения (2 871 случай). Заболеваемость ОРВИ среди детей ниже контрольного уровня. Динамика заболеваемости среди лиц старше 15 лет к предыдущей неделе +29,4%», - уточнили в Роспотребнадзоре.

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