В Пензенском районе опрокинулась автоцистерна. ДТП случилось вечером среды, 6 декабря, в селе Ардым, рассказали в ГБУ «ППСЦ».
Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательный центр в 18:20 от диспетчера службы 03. До приезда сотрудников водителя успели вытащить из кабины и оказать ему необходимую помощь.
Прибывшие спасатели принялись ликвидировать последствия аварии.
«Провели работы по отключению аккумуляторных батарей автоцистерны, провели осмотр места происшествия на наличие вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
Тем же вечером в Городищенском районе загорелся большегрузный автомобиль. Пламя выбивалось из-под машины, несколько человек пытались загасить огонь.
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