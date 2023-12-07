07.12.2023 | 11:58

В Пензенском районе опрокинулась автоцистерна. ДТП случилось вечером среды, 6 декабря, в селе Ардым, рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательный центр в 18:20 от диспетчера службы 03. До приезда сотрудников водителя успели вытащить из кабины и оказать ему необходимую помощь.

Прибывшие спасатели принялись ликвидировать последствия аварии.

«Провели работы по отключению аккумуляторных батарей автоцистерны, провели осмотр места происшествия на наличие вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Тем же вечером в Городищенском районе загорелся большегрузный автомобиль. Пламя выбивалось из-под машины, несколько человек пытались загасить огонь.