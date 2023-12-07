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Происшествия

В Городищенском районе загорелся большегрузный автомобиль

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Вечером в среду, 6 декабря, в Городищенском районе произошло ЧП. Об этом сообщил очевидец.

«Рядом с селом Нижняя Елюзань загорелась фура. Время 21:55», - написал он в Сети.

На снятых им кадрах видно, что на обочине стоит большегрузный автомобиль, из-под которого выбивается пламя. Несколько человек пытаются загасить огонь.

«Заклинило колесо походу, резина горит», - предположил один из комментаторов.

«Горящую резину очень тяжело потушить», - посочувствовал другой.

Ряд участников обсуждения упрекнули автора, что он, вместо того чтобы присоединиться к борцам с пламенем, ведет съемку.

«Человек о помощи будет просить, но никак, руки телефоном заняты», «Надеюсь, после видео вы помогли ребятам», - высказались подписчики.

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Источник — видео «Сова Пенза авто»
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