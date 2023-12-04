В Пензе в ДТП с маршруткой пострадали две девочки

04.12.2023 | 16:08

Погодные качели ухудшают дорожную обстановку на улицах города, что ведет к росту числа ДТП. Только за три дня в результате аварий в Пензе пострадали трое детей.

Первое происшествие случилось вечером 1 декабря на улице Ушакова. По предварительным данным, в 18:05 напротив дома № 60 Chevrolet Lacetti съехал с дороги и врезался в дерево. За рулем была 33-летняя женщина, в салоне сидел 8-летний мальчик, он получил травмы, не требующие госпитализации.

Второе ДТП произошло 3 декабря напротив дома № 10 на улице Белинского - в 15:20 там столкнулись Kia Rio с 27-летним водителем и маршрутка Mercedes-Benz с 38-летним.

Травмы получили пассажиры последней: две 13-летние девочки, девушки 20 и 22 лет и 68-летний мужчина, а также ехавшие в Kia Rio 45-летняя и 26-летняя женщины. Все были отпущены после оказания медицинской помощи.

Госавтоинспекция напоминает пензенцам о важности соблюдения ПДД. Стоит правильно выбирать скорость и учитывать погодные условия.

«Уважаемые водители, необходимо помнить, что во время снегопада из-за влажного дорожного покрытия сцепные свойства шин меняются, тормозной путь значительно увеличивается», - предупредила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.