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Происшествия

На проспекте Строителей светофор стал препятствием для автомобиля

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Вечером пятницы, 1 декабря, на проспекте Строителей в Пензе случилась авария.

Видео с места происшествия размещено в Сети. Автор указал место - остановка «Могилевский дворик». На кадрах видно, что автомобиль врезался в светофор. Автоматический регулировщик, несмотря на почти горизонтальное положение, продолжает работать, зеленый сигнал переключается на желтый. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

«Машину занесло. Возможно, хотел войти в управляемый занос, но не справился с управлением и сбил светофор», - описал ситуацию очевидец.

Комментаторы не замедлили откликнуться.

«Войти в управляемый занос на переднем приводе? «Гранта» вам не «шестерка», - засомневался один из них.

«Крутой чувак», - пошутил другой.

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Источник — видео «Пенза новости»
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