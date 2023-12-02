На проспекте Строителей светофор стал препятствием для автомобиля

Вечером пятницы, 1 декабря, на проспекте Строителей в Пензе случилась авария.
Видео с места происшествия размещено в Сети. Автор указал место - остановка «Могилевский дворик». На кадрах видно, что автомобиль врезался в светофор. Автоматический регулировщик, несмотря на почти горизонтальное положение, продолжает работать, зеленый сигнал переключается на желтый. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.
«Машину занесло. Возможно, хотел войти в управляемый занос, но не справился с управлением и сбил светофор», - описал ситуацию очевидец.
Комментаторы не замедлили откликнуться.
«Войти в управляемый занос на переднем приводе? «Гранта» вам не «шестерка», - засомневался один из них.
«Крутой чувак», - пошутил другой.
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