В Пензе женщина пострадала из-за помешавшей автобусу «Газели»

30.11.2023 | 11:42

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса.

Инцидент произошел в среду, 29 ноября, около 15:30 напротив дома № 2 на улице Генерала Глазунова.

Установлено, что 22-летний водитель «Газели» создал помеху для движения автобуса КАвЗ, которым управлял 45-летний шофер. Тому пришлось экстренно затормозить.

В результате 65-летняя пассажирка автобуса не удержалась и упала. Женщина получила травмы. Медики госпитализировали ее, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Похожее происшествие с пассажиркой автобуса случилось летом 2022 года в Кузнецке. На улице Правды 64-летний водитель автобуса ПАЗ резко затормозил, его 67-летняя пассажирка упала и оказалась в больнице с травмами.