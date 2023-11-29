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Происшествия

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП под Пензой

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Вечером в среду, 29 ноября, на трассе М-5 под Пензой случилось смертельное ДТП. Под колесами машины погиб пешеход.

Об аварии в мессенджере Telegram сообщили очевидцы. По их словам, наезд произошел на 643-м километре дороги около 18:00.

На кадрах с места происшествия - накрытое тело человека, лежащее поблизости от обочины. По всей видимости, пешеход попал под колеса легкового автомобиля. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Пока официальной информации о случившемся нет.

Аналогичное ДТП случилось под областным центром вечером 19 октября. На 5-м километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино 45-летний водитель на Renault Duster сбил 37-летнего пешехода. Тот скончался на месте от полученных травм.

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Источник — видео Сова Пенза авто
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