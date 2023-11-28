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Происшествия

Пожар на заводе в Заречном тушили 43 человека

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Стали известны подробности ликвидации пожара, случившегося на машиностроительном заводе в закрытом городе Пензенской области вечером в понедельник, 27 ноября.

В 20:57 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании производственного здания на ул. Индустриальной, 78.

К месту вызова были направлены силы местного пожарно-спасательного гарнизона. Первые прибывшие подразделения обнаружили, что из открытых ворот здания идет густой черный дым, внутри видны языки пламени.

Представитель предприятия сообщил, что электроэнергия отключена и людей в здании нет.

Был объявлен повышенный ранг пожара 1-БИС и запрошены дополнительные силы и средства. Всего на ликвидации огня работало 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

«Огнем поврежден дизельный погрузчик и здание на площади 200 кв. м, уничтожены металлические стеллажи на площади 40 кв. м. Причину пожара и ущерб от него устанавливают дознаватели отдела федерального государственного пожарного надзора», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Заречный Кристина Найденова.

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Источник — фото ЦППиОС
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