Пожар на заводе в Заречном тушили 43 человека

Стали известны подробности ликвидации пожара, случившегося на машиностроительном заводе в закрытом городе Пензенской области вечером в понедельник, 27 ноября.
В 20:57 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании производственного здания на ул. Индустриальной, 78.
К месту вызова были направлены силы местного пожарно-спасательного гарнизона. Первые прибывшие подразделения обнаружили, что из открытых ворот здания идет густой черный дым, внутри видны языки пламени.
Представитель предприятия сообщил, что электроэнергия отключена и людей в здании нет.
Был объявлен повышенный ранг пожара 1-БИС и запрошены дополнительные силы и средства. Всего на ликвидации огня работало 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 кв. м.
«Огнем поврежден дизельный погрузчик и здание на площади 200 кв. м, уничтожены металлические стеллажи на площади 40 кв. м. Причину пожара и ущерб от него устанавливают дознаватели отдела федерального государственного пожарного надзора», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Заречный Кристина Найденова.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀