Пожар на заводе в Заречном тушили 43 человека

28.11.2023 | 09:38

Стали известны подробности ликвидации пожара, случившегося на машиностроительном заводе в закрытом городе Пензенской области вечером в понедельник, 27 ноября.

В 20:57 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании производственного здания на ул. Индустриальной, 78.

К месту вызова были направлены силы местного пожарно-спасательного гарнизона. Первые прибывшие подразделения обнаружили, что из открытых ворот здания идет густой черный дым, внутри видны языки пламени.

Представитель предприятия сообщил, что электроэнергия отключена и людей в здании нет.

Был объявлен повышенный ранг пожара 1-БИС и запрошены дополнительные силы и средства. Всего на ликвидации огня работало 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

«Огнем поврежден дизельный погрузчик и здание на площади 200 кв. м, уничтожены металлические стеллажи на площади 40 кв. м. Причину пожара и ущерб от него устанавливают дознаватели отдела федерального государственного пожарного надзора», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Заречный Кристина Найденова.