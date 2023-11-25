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Происшествия

В Пензе автобус наехал на 11-летнего мальчика

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В пятницу, 24 ноября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительной информации, в 17:00 напротив дома № 20 на улице Нейтральной 42-летний водитель автобуса ЛиАЗ наехал на 11-летнего мальчика.

Юного пешехода госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

За последнюю неделю в регионе зафиксировали несколько ДТП с участием несовершеннолетних.

18 ноября в Кузнецке на улице Белинского автобус ПАЗ, которым управлял 61-летний мужчина, наехал на двух детей. Травмы получили оба ребенка. 10-летняя девочка оказалась в больнице, а 8-летнему мальчику медики помогли на месте.

19 ноября в селе Чемодановка Бессоновского района 66-летний водитель микроавтобуса ГАЗ сбил 15-летнего школьника. Медики госпитализировали его с травмами.

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