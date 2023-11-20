В Кузнецке под колеса автобуса попали двое детей

20.11.2023 | 15:55

В Кузнецке на улице Белинского сбили двух маленьких пешеходов. Авария произошла около 14:32 18 ноября.

Напротив дома № 195 61-летний водитель ПАЗа наехал на девочку 2013 года рождения и мальчика 2015-го.

Травмы получили оба ребенка. Девочка оказалась на больничной койке, а мальчику медики помогли на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Днем 19 ноября другой несовершеннолетний также попал под колеса. ДТП случилось в селе Чемодановка Бессоновского района.

Около 15:20 напротив дома № 38 на улице Кузнецова 66-летний водитель микроавтобуса ГАЗ сбил 15-летнего школьника. Медики госпитализировали его с травмами.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.