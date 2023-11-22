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Происшествия

На улице Окружной образовалась пробка из-за ДТП

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В среду, 22 ноября, на улице Окружной в Пензе случилось ДТП с участием легковых автомобилей. Авария спровоцировала большую пробку.

Видео, запечатлевшим последствия столкновения, поделился с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» читатель.

В кадр попала иномарка, которую после удара развернуло поперек полосы движения.

Чуть дальше, поперек другой полосы движения, - «Лада-Ларгус» с покореженной левой стороной.

О пострадавших не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.

Согласно данным «Яндекс.пробки» на 18:30 движение на Окружной затруднено по направлению в центр на участке от пересечения с 2-м Окружным проездом до заправки «Лукойл».

На улице Окружной образовалась пробка из-за ДТП

Стоит и вся улица Мира по направлению к Окружной. Затор начинается от пересечения с Пацаева. Затруднено движение и по Ленинградской.

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