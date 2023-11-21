В Мокшанском районе фура перекрыла трассу М-5

21.11.2023 | 13:39

На 574-м километре трассы М-5 из-за ДТП невозможно движение транспорта. Сейчас последствия аварии ликвидируют.

Речь идет об участке трассы у села Подгорного в Мокшанском районе. Здесь опрокинулся большегруз и полностью перекрыл дорогу.

ЧП случилось около 12:00. Очевидцы сообщили, что оно не стало смертельным.

В ФКУ «Поволжуправтодор» автомобилистам порекомендовали двигаться в объезд.

«Он возможен через Каменку (при движении в сторону Пензы) либо через село Плесс с выездом у села Овчарного Нижнеломовского района», - уточнили в ведомстве.