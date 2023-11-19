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Происшествия

В подземный переход на проспекте Победы вылетел BMW

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Вечером в субботу, 18 ноября, в Пензе на проспекте Победы случилось серьезное ДТП. Очевидцы сообщили что автомобиль BMW вылетел с дороги в подземный переход.

Авария случилась около 22:00, рядом с магазином «Василек».

Кадры с места происшествия распространились в пензенских пабликах соцсети «ВКонтакте» и мессенджерах. На них - иномарка, стоящая в подземном переходе, кузов покорежен. На месте работали спасатели. Они извлекали водителя из деформированной машины.

Второй участник ДТП - автомобилист за рулем Lada X-Ray. Его машина получила удар в бок, осталась на дороге.

Очевидцы рассказали, что водитель BMW ехал по проспекту на большой скорости, более 100 км/ч. Заметив Lada, он решил уйти от столкновения, однако маневр не удался. Отечественный автомобиль получил удар, а иномарка, снеся знак остановки, вылетела в переход.

По данным телеграм-канала Mash, в аварии пострадал водитель BMW, 24-летний мужчина. Его госпитализировали с переломом ноги и грудной клетки.

Официальной информации о происшествии нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Источник — фото invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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