В ГИБДД прокомментировали аварию с BMW на проспекте Победы

19.11.2023 | 10:57

В УГИБДД прокомментировали серьезное ДТП, которое случилось вечером в субботу, 18 ноября, на проспекте Победы.

По предварительным данным, в 21:36 напротив дома № 27 столкнулись автомобили Lada X-Ray с 24-летним водителем и BMW 520, за рулем которого был 25-летний мужчина.

«После столкновения автомобиль BMW совершает наезд на препятствие с последующим съездом с дороги в подземный пешеходный переход», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Водитель BMW получил травмы и был госпитализирован.

По факту происшествия проводят проверку, выясняются причины и обстоятельства ДТП.