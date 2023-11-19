В ГИБДД прокомментировали аварию с BMW на проспекте Победы

В УГИБДД прокомментировали серьезное ДТП, которое случилось вечером в субботу, 18 ноября, на проспекте Победы.
По предварительным данным, в 21:36 напротив дома № 27 столкнулись автомобили Lada X-Ray с 24-летним водителем и BMW 520, за рулем которого был 25-летний мужчина.
«После столкновения автомобиль BMW совершает наезд на препятствие с последующим съездом с дороги в подземный пешеходный переход», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
Водитель BMW получил травмы и был госпитализирован.
По факту происшествия проводят проверку, выясняются причины и обстоятельства ДТП.
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