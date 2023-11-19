Момент аварии с BMW на проспекте Победы попал на камеру

19.11.2023 | 14:42

Момент столкновения BMW и Lada X-Ray на проспекте Победы попал в объектив стационарной видеокамеры, установленной возле входа в магазин «Василек».

Кадрами поделился участник чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Авария произошла в 21:36 напротив «Василька». На кадрах - темная Lada X-Ray, которая с небольшой скоростью двигается по проспекту. Водитель готовится сделать поворот направо, когда в него врезается BMW.

Далее обе машины оказываются вне поля обзора камеры. Однако известно, что водитель BMW, потеряв управление, вылетел с дороги в подземный пешеходный переход.

С тяжелыми травмами его доставили в больницу. Автомобилист за рулем Lada не пострадал.

По предварительным данным, BMW управлял 25-летний мужчина, Lada - 24-летний. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.