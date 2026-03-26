На улице Лермонтова автомобиль Porsche снес светофор

На улице Лермонтова автомобиль Porsche снес светофор
Max

Вечером в среду, 25 марта, на пересечении улиц Лермонтова и Красной случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Об аварии в Сети рассказали очевидцы. По их словам, около 19:40 водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и снес опору, на которой крепились знак и светофор для пешеходов.

Пензенцы высказали предположение, что Porsche мог подрезать другой участник движения.

Официальной информации о случившемся нет. О пострадавших не сообщается.

19 марта в Пензе на улице Островского случилось ДТП с участием 3 машин. В аварии пострадал 65-летний мужчина.

