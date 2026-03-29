Происшествия

В ночь на 29 марта над Пензенской областью ликвидировали БПЛА
Печать
Max

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 203 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в Минобороны РФ.

В перечень, опубликованный ведомством, попала Пензенская область. Сбит 1 БПЛА, уточнил губернатор Олег Мельниченко. Пострадавших и разрушений нет.

В 00:11 небо над Пензой закрыли по плану «Ковер», его отменили в 00:35. Режим «Беспилотная опасность», установленный в 22:05 28-го числа, сняли в 05:18 29-го.

«Напомню, что накануне в Пензенской области объявлялся режим ракетной опасности. По информации Министерства обороны РФ, вчера над территорией страны было сбито четыре ракеты. Три из них летели в том числе в направлении нашего региона», - сообщил Олег Мельниченко.

Также вражеские дроны были перехвачены над соседней Саратовской областью, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и других областях, в Краснодарском крае, Республике Крым, над Черным морем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
беспилотник бпла спецоперация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!