В ночь на 29 марта над Пензенской областью ликвидировали БПЛА

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 203 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в Минобороны РФ.

В перечень, опубликованный ведомством, попала Пензенская область. Сбит 1 БПЛА, уточнил губернатор Олег Мельниченко. Пострадавших и разрушений нет.

В 00:11 небо над Пензой закрыли по плану «Ковер», его отменили в 00:35. Режим «Беспилотная опасность», установленный в 22:05 28-го числа, сняли в 05:18 29-го.

«Напомню, что накануне в Пензенской области объявлялся режим ракетной опасности. По информации Министерства обороны РФ, вчера над территорией страны было сбито четыре ракеты. Три из них летели в том числе в направлении нашего региона», - сообщил Олег Мельниченко.

Также вражеские дроны были перехвачены над соседней Саратовской областью, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и других областях, в Краснодарском крае, Республике Крым, над Черным морем.