На проспекте Строителей в Пензе насмерть сбили женщину

Утром в воскресенье, 29 марта, на проспекте Строителей в Пензе насмерть сбили женщину.

По предварительным данным, в 7:45 напротив дворцы спорта «Буртасы» 67-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на 2 женщин-пешеходов.

В результате происшествия одну из них, 65-летнюю, госпитализировали с травмами. Ее спутница, личность которой пока не уточнена, скончалась на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной ГАИ.

Накануне, 28-го числа, в 8:10 около Богословки столкнулись ВАЗ-2108 под управлением 43-летнего мужчины и фура Mercedes-Benz с 41-летним шофером. Водитель легковой машины от полученных травм погиб.

