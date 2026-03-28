В Арбекове задержали молодого кузнечанина с винтовкой

Вечером в субботу, 28 марта, в пензенских группах в соцсетях распространилась информация о задержании вооруженного молодого мужчины у торгового центра в Арбекове.

По словам очевидцев, у него было оружие, похожее на мачете, и винтовка.

«На вид задержанному примерно 18-19 лет, может, и чуть больше. Слышно было, как он говорил, что хочет убить какого-то парня», - рассказал очевидец.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел на улице Генерала Глазунова.

Правоохранители получили сигнал тревоги с охраняемого объекта и незамедлительно выехали на место.

«Сотрудники Росгвардии оперативно пресекли противоправные действия гражданина. Им оказался житель города Кузнецка 2003 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции», - рассказали в ведомстве.

У нарушителя общественного порядка изъяли нож и пневматическую винтовку.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.