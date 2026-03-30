Над Пензенской областью снова сбили беспилотники

В ночь на понедельник, 30 марта, на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ были сбиты 3 беспилотных летательных аппарата.

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В ночь на 29 марта силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией России 203 украинских беспилотных летательных аппарата, из которых 1 - над Пензенской областью. Также обошлось без разрушений и пострадавших.

Когда ранним утром 28 марта в Пензенской области объявлялся режим ракетной опасности, то над территорией России сбили 4 ракеты. «Три из них летели в том числе в направлении нашего региона», - уточнил Олег Мельниченко.