В Пензенском районе столкнулись ВАЗ и фура, погиб 1 человек

В Пензенском районе столкнулись ВАЗ и фура, погиб 1 человек
Утром в субботу, 28 марта, на трассе Нижний Новгород - Саратов в Пензенском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 8:10 на 415-м километре дороги (около Богословки) столкнулись автомобиль ВАЗ-2108 под управлением 43-летнего мужчины и фура Mercedes-Benz с 41-летним шофером.

В Пензенском районе столкнулись ВАЗ и фура, погиб 1 человек

Водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в областной ГАИ.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

22 марта в Каменском районе столкнулись Lada Kalina и DAF с полуприцепом. В аварии погибла женщина, управлявшая отечественным автомобилем.

